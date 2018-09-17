Максим Калиниченко: "Похоже, у Ханни нет контакта с Каррерой"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник красно-белых Софьян Ханни ничем не запомнился в игре 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2). По его словам, у игрока нет контакта с главным тренером, из-за чего недавно бельгиец в открытую высказал недовольство непопадание в состав.

– В кои веки выпал шанс Ханни. Ну и?

– Он абсолютно ничем не запомнился. Игру не обострял. Если получал мяч, старался как можно быстрее от него избавляться. Вместо Ханни вышел Луиз Адриану – и тоже ничего не показал. Надо было бежать, лезть вперед, а он почему-то спокойненько отошел в глубину… Я не увидел у ребят огня в глазах! Даже у Зобнина, который всегда сражается до конца. А здесь и он действовал очень слабо. Так играть нельзя!

– Вы понимаете, что происходит с Ханни? В запасе сидят многие, но только этот парень открыто выражает недовольство.

– Похоже, нет контакта с тренером. Каррера тоже ведь не отмалчивается. Отвечает жестко. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Максима Калиниченко