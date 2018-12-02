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Максим Калиниченко: "Между болельщиками и "ОПГ "Ромашка" накаляется антагонизм. Зачем выпускать интервью Ещенко сегодня?"

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Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко критически высказался о пресс-службе клуба, выпустившей в день дерби с "Локомотивом" интервью Андрея Ещенко. Защитник в интервью в резкой форме высказался о группе болельщиков, критикующих капитана команды Дениса Глушакова, якобы виновного в увольнении главного тренера Массимо Карреры.

- Пресс-служба сработала не очень профессионально, - сказал Калиниченко в эфире "Матч премьер". - Либо, наоборот, очень профессионально. Ведь для чего-то оно вышло. Сейчас накаляется уровень антагонизма между болельщиками и так называемой ОПГ "Ромашка". Но мне не очень понятно интервью. Оно могло выйти завтра, почему сегодня, в день дерби?

К Андрею претензий нет, ему пресс-служба задавала вопросы, он ответил, он прямой человек в этом плане.

Спартак - Локомотив

 

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