Максим Боков: "Чалова в сборную? Давайте сейчас и "Барселона" к нему интерес проявит"

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков призвал не торопить события после яркой игры форварда армейцев Федора Чалова в матче с "Арсеналом" (6:0). 20-летний нападающий оформил первый в карьере хет-трик.

- Меня не удивила результативность Чалова. Думаю, мальчишка заслужил эти голы, - считает Боков. - С таким упорством он работает на тренировках. Футбольный бог вознаградил его за это.

- Может, Станислав Черчесов позовет его после такого в сборную?

- Ну, знаете… Давайте сейчас и "Барселона" им заинтересуется, и кто там еще у нас есть из топ-клубов. Дайте сначала Чалову сперва еще только же забить. Тогда поговорим по-другому. Я точно знаю, что у Феди не будет звездной болезни. (Игорь НОВИКОВ)

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