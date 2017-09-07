Магомед Оздоев: "Спартак"? Мое желание остаться в "Рубине" было очень твердым"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "СЭ" отметил, что летом не обращал внимания на слухи о переходе в "Спартак". По его словам, желание остаться в Казани было очень твердым.

– Трансферное окно закрыто. Но каждые полгода стабильно к вам кто-то проявляет интерес. Фамилия Оздоев постоянно всплывает в сводках возможных переходов. Как пережили это трансферный период?

– Хорошо пережил.

– Но ведь говорили о реальном интересе "Спартака", как можно не обращать на это внимания?

– Для меня на данном этапе самое главное – работать и доказывать в "Рубине". Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Полное интервью Магомеда Оздоева