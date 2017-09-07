Магомед Оздоев: "Прошлый чемпионат стал самым слабым из всех, в которых я сыграл"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "СЭ" отметил, что в этом сезоне конкуренция в чемпионате России больше, чем в прошлом. По его словам, сейчас все команды в РФПЛ сильные.

– "Рубин" начал чемпионат с двух поражений. Это стало сильным ударом для команды?

– Я бы не сказал, что в первом тайме матча против "Краснодара" мы заслуживали такого итога (к перерыву казанцы уступали 0:2. – Прим. "СЭ"). Да, ошиблись, пропустили. В целом результат закономерен. С "Зенитом" выглядели хорошо, но футбол так устроен, что игра и результат часто не зависят друг от друга.

– Но сейчас-то в таблицу уже смотреть намного приятнее.

– Я люблю смотреть в таблицу в конце чемпионата. Когда подойдет 30-й тур, тогда и посмотрим. Да, до перерыва будет сыграно 20 туров. Нужно выходить, биться и побеждать.

– Но все-таки с "Зенитом", ЦСКА, "Локо" и "Краснодаром" вы уже сыграли…

– Знаете, посмотрев на уровень нынешнего чемпионата, могу сказать, что любая команда может дать бой. Потому что прошлый чемпионат, на мой взгляд, стал самым слабым из всех, в которых я сыграл. Команды слабые, уровень матчей низкий. По одному Томску можно было сказать… Когда дубль доигрывает сезон – это не то. Сейчас все команды намного сильнее. Та же Тула, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, сейчас очень хороша. Хабаровск, "Тосно", "Ростов" – да все команды сильные. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Полное интервью Магомеда Оздоева