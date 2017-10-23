23:29 | Футбол — РФПЛ

Мачей Рыбус: "Локомотив" поедет в Питер биться за первое место"


Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что футболисты столичной команды бились друг за друга, информирует клубная пресс-служба. Поляк подчеркнул, что железнодорожники не обращают внимание на разговоры о вероятном чемпионстве "Зенита".

 
Понедельник. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Краснодар&quot; - 2:0. Илья ГЕРКУС (справа) и Юрий СЕМИН.Илья Геркус: "Манчини был в Черкизове. Ему стало тревожно"

– Какие указания давал тебе тренер перед выходом на поле?

– В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч, зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Пробить самому? Я давно не исполнял штрафные. В последний раз, наверное, в "Лионе". Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.

"Зенит" давно объявили чемпионом. Как относишься к этим разговорам?

– Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга.

– Не огорчило, что остался в запасе на игру с "Краснодаром"?

– У нас хорошая конкуренция, что не может не радовать. Ранее я провел два матча по 90 минут за пять дней. На этот раз тренер решил оставить меня в запасе и выпустить на замену. Вышел на свою привычную позицию.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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