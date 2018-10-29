Лю Хуншэн: "Дали миллион долларов за чемпионство на всех, Каррера забрал себе"

Экс-врач "Спартака" Лю Хуншэн критически отозвался о бывшем главном тренере клуба Массимо Каррере. Китайский врач рассказал, что специалист забрал себе премию за чемпионство в сезоне-2016/17.

– Никогда не чувствовал его доброты. Почему он премию за чемпионство себе в карман положил? – цитирует matchtv.ru Лю Хуншэна. – Дали миллион долларов на всех: медиков, персонал, администраторов, помощников. Каррера все забрал себе. Добрый? Я получил за золотые медали 74 тысячи рублей. Глушаков и Ребров собрали деньги с игроков, с их премий, раздали нам. Получилось по тысяче долларов на человека, огромное спасибо. Капитан и вице-капитан поступили хорошо, это доброта. У Карреры ее нет. И так во всем, не только в деньгах. Поэтому правильно его уволили. Надо было еще в прошлом году убирать, когда команда 19 туров не могла войти в тройку.

– Но он впервые за много лет сделал "Спартак" чемпионом.

– Роль Карреры в этом не главная. Игроки выиграли чемпионство. Они много раз говорили: неважно, кто тренер, Каррера или нет, мы играем за себя, мы должны взять золото, мы ради этого отдали футболу жизнь. Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал. И не только они. Зобнин очень большой вклад сделал, здорово играл. Пилипчук тоже все понимал, но у него был конфликт с Каррерой. Итальянец хотел убрать Рому еще зимой 2017 года – ему не дали.

– Из-за чего был конфликт?

– Думаю, считал Рому конкурентом. Пилипчук – добрый, хороший человек и сильный тренер. А у Карреры всегда было так: выиграли – моя заслуга, проиграли – ваша вина.

Каррера не сам решал многие проблемы – спрашивал у агентов. Что за тренер без мнения? Как можно на каждую игру ставить новый состав? У "Спартака" при Каррере не было основы, он все время менял, менял, менял людей. Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры. Это еще хуже.

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.