Лунев и Заболотный - в "старте" "Зенита" на матч с "Копенгагеном"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини объявил новый стартовый состав на первый матч в 2018 году, соперником по которому станет "Копенгаген". Так, с первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев и нападающий Антон Заболотный.

Ранее сине-бело-голубые опубликовали другой состав на матч, в котором все игроки, заявленные как "основа", в итоге оказались в запасе.

Полностью состав выглядит следующим образом:

"Зенит": Андрей Лунев - Дмитрий Богаев, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Юрий Жирков - Кирилл Капленко, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев, Дмитрий Полоз - Антон Заболотный, Андрей Панюков;

Запасные: Юрий Лодыгин, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси.

Матч "Зенит" - "Копенгаген" состоится сегодня, 22 января, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.