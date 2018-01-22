Лодыгин и Терентьев - в "старте" "Зенита" на матч с "Копенгагеном"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился со стартовым составом на первый матч в 2018 году. Соперником сине-бело-голубых будет "Копенгаген".

Состав выглядит следующим образом:

"Зенит": Юрий Лодыгин - Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито - Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси;

Запасные: Андрей Лунев, Дмитрий Богаев, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Юрий Жирков, Кирилл Капленко, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев, Андрей Панюков, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Матч "Зенит" - "Копенгаген" состоится сегодня, 22 января, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.