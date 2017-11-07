Луиз Адриану выиграл у "Шахтера" дело в CAS

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, выступавший за "Шахтер" с 2007 по 2015 год, выиграл дело в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS), информирует Gauchazh. Бразилец обратился в CAS из-за долгов по зарплате, которые были у донецкого клуба перед уходом Луиза Адриану в "Милан".

Когда клубы договаривались о трансфере, футболист по разрешению "Шахтера" улетел в Бразилию. Однако позже украинский клуб вычел деньги из его зарплаты за пропуск тренировок. Нападающему удалось не только добиться возвращения этих денег, но также ему выплатили компенсацию за перелеты между Бразилией и Украиной.