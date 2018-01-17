Луиз Адриану готов завершить карьеру в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сказал, что отдает всего себя, выступая за красно-белых. 30-летний бразилец отметил, что не видит проблемы в том, чтобы завершить карьеру в нынешнем клубе.

- Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в "Спартаке, - цитирует ТАСС Адриану. - Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу в этом (в завершении карьеры в "Спартаке". - Прим. "СЭ") проблемы. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве.

Напомним, Адриану играет за "Спартак" с января 2017 года. За это время форвард принял участие в 34 матчах, забив 11 мячей и отдав 7 результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.