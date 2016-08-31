"Локомотив" заявил Денисова, Портнягина и Ротенберга

Московский "Локомотив" внес в заявку на сезон полузащитника Игоря Денисова (под 27-м номером), нападающего Игоря Портнягина (9-й номер) и защитника Бориса Ротенберга (28-й номер). Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ. Все футболисты перешли в "Локомотив" сегодня, в последний день трансферного окна.