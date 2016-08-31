"Локомотив" заявил Денисова, Портнягина и Ротенберга

Московский "Локомотив" внес в заявку на сезон полузащитника Игоря Денисова (под 27-м номером), нападающего Игоря Портнягина (9-й номер) и защитника Бориса Ротенберга (28-й номер). Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ. Все футболисты перешли в "Локомотив" сегодня, в последний день трансферного окна.
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Один ротенберг уже сплавил динамо в первую лигу.... дежавю с паровозом.... чтобы конкурентов не было у бомжей...
23:42
Platinum1991
В Локомотиве: - 1. Портнягину надо помочь влиться в команду! 2. Денисова надо ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ! 3. Бориса Ротенберга надо использовать на замену под премиальные!
23:36