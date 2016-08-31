22:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" заявил Денисова, Портнягина и Ротенберга

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Московский "Локомотив" внес в заявку на сезон полузащитника Игоря Денисова (под 27-м номером), нападающего Игоря Портнягина (9-й номер) и защитника Бориса Ротенберга (28-й номер). Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ. Все футболисты перешли в "Локомотив" сегодня, в последний день трансферного окна. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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740

Один ротенберг уже сплавил динамо в первую лигу.... дежавю с паровозом.... чтобы конкурентов не было у бомжей...

23:42

Platinum1991

В Локомотиве: - 1. Портнягину надо помочь влиться в команду! 2. Денисова надо ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ! 3. Бориса Ротенберга надо использовать на замену под премиальные!

23:36

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