"Локомотив" сыграет с ЦСКА без номинальных нападающих

Стал известен состав "Локомотива" на матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил вновь не выпускать с первых минут на поле номинальных нападающих – на острие атаки "Локо" сыграет Алексей Миранчук.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик, Фернандеш, Самедов, Касаев, Миранчук.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.
Комс
Видимо, Локомотив считает что счет 0:0 - очень захватыващий для болельщиков.
16:02
Комс
Кому-кому, а Локо не привыкать играть без нападающих)
15:59
футбол2018
Ну и зачем им нападающие???Скоро вслед за Динамо-в ФНЛ!!!
15:52
Grafin82
А потом они удивляются, что очередные УНЫЛЫЕ 0-0 при Сёмине)))) С нулем то нападающих)))) Молодец Юрий Павлович.... Ой молодец, как минимум НИЧЬЮ Слуцкому уже подарил или продал.... Как минимум!
15:47