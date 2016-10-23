"Локомотив" сыграет с ЦСКА без номинальных нападающих

Стал известен состав "Локомотива" на матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил вновь не выпускать с первых минут на поле номинальных нападающих – на острие атаки "Локо" сыграет Алексей Миранчук.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик, Фернандеш, Самедов, Касаев, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА