15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" сыграет с ЦСКА без номинальных нападающих

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Стал известен состав "Локомотива" на матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил вновь не выпускать с первых минут на поле номинальных нападающих – на острие атаки "Локо" сыграет Алексей Миранчук.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик, Фернандеш, Самедов, Касаев, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Комс

Видимо, Локомотив считает что счет 0:0 - очень захватыващий для болельщиков.

16:02

Комс

Кому-кому, а Локо не привыкать играть без нападающих)

15:59

футбол2018

Ну и зачем им нападающие???Скоро вслед за Динамо-в ФНЛ!!!

15:52

Grafin82

А потом они удивляются, что очередные УНЫЛЫЕ 0-0 при Сёмине)))) С нулем то нападающих)))) Молодец Юрий Павлович.... Ой молодец, как минимум НИЧЬЮ Слуцкому уже подарил или продал.... Как минимум!

15:47

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