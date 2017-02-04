"Локомотив" согласовал контракт с Кокером

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что железнодорожники согласовали контракт с защитником "КПР" Стивеном Кокером. Ранее сообщалось, что красно-зеленые арендуют 25-летнего игрока, соглашение с которым будет рассчитано до конца текущего сезона.

- В субботу летал общаться со Стивеном Кокером. У него много вопросов о России, нашем чемпионате, о "Локомотиве" и болельщиках, - приводит пресс-служба "Локо" слова Геркуса. - Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем. Контракт с ним уже согласован.