21:30 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" согласовал контракт с Кокером

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25-летний защитник Стивен КОКЕР.Чеканщик для железнодорожников. Кто такой Стивен Кокер

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что железнодорожники согласовали контракт с защитником "КПР" Стивеном Кокером. Ранее сообщалось, что красно-зеленые арендуют 25-летнего игрока, соглашение с которым будет рассчитано до конца текущего сезона.

- В субботу летал общаться со Стивеном Кокером. У него много вопросов о России, нашем чемпионате, о "Локомотиве" и болельщиках, - приводит пресс-служба "Локо" слова Геркуса. - Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем. Контракт с ним уже согласован.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14688

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