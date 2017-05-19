"Локомотив" поздравил Ротенберга с 31-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения защитника команды Бориса Ротенберга. Сегодня игроку сборной Финляндии исполняется 31 год. На его счету 17 сыгранных минут в футболке красно-зеленых.
"Защитник "Локо" Борис Ротенберг сегодня празднует свой день рождения! С праздником, Боря! Личного счастья и еще множества трофеев!" – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.
🎂 Защитник "Локо" Борис Ротенберг сегодня празднует свой день рождения!– ФК Локомотив (@fclm_official) 19 мая 2017 г.
С праздником, Боря! Личного счастья и ещё множества трофеев! pic.twitter.com/NWLsKwremd