"Локомотив" поздравил Ротенберга с 31-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения защитника команды Бориса Ротенберга. Сегодня игроку сборной Финляндии исполняется 31 год. На его счету 17 сыгранных минут в футболке красно-зеленых.

"Защитник "Локо" Борис Ротенберг сегодня празднует свой день рождения! С праздником, Боря! Личного счастья и еще множества трофеев!" – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.