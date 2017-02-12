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"Локомотив" поздравил Лоськова с днем рождения

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"Локомотив" поздравил бывшего полузащитника, а ныне тренера Дмитрия Лоськова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 43 года.

"На протяжении многих лет Лоськов был лидером и символом железнодорожников, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Он установил огромное количество рекордов и получил множество индивидуальных наград, но самое главное, что именно с Лоськовым "Локомотив" одержал свои главные победы и влюбил в себя огромное количество болельщиков.

Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днем рождения! Желаем успехов в тренерской работе, счастья и благополучия, здоровья и позитивных эмоций, а также новых побед с "Локомотивом".

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14732

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