"Локомотив" поздравил Лоськова с днем рождения

"Локомотив" поздравил бывшего полузащитника, а ныне тренера Дмитрия Лоськова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 43 года.

"На протяжении многих лет Лоськов был лидером и символом железнодорожников, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Он установил огромное количество рекордов и получил множество индивидуальных наград, но самое главное, что именно с Лоськовым "Локомотив" одержал свои главные победы и влюбил в себя огромное количество болельщиков.

Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днем рождения! Желаем успехов в тренерской работе, счастья и благополучия, здоровья и позитивных эмоций, а также новых побед с "Локомотивом".