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Сегодня, 11:49

Агент Кассьерры — о невызове в сборную Колумбии: «Это решение нужно уважать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» отреагировал на невызов игрока в сборную Колумбии на летние матчи Кубка Америки.

«Матео очень много работает и отдает все силы «Зениту», где он очень счастлив вместе со своей семьей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы выложиться по максимуму и завершить сезон в России наилучшим образом. Мы знаем, что когда ему пришлось играть за свою национальную команду, он очень хорошо справился с этим. В Колумбии есть отличные игроки, и все они находятся на высоком уровне. Когда он им понадобится, он будет доступен. Остальное — это решение, которое нужно уважать», — сказал Петрополус «СЭ».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, в которых забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Кубок Америки состоится в США с 20 июня по 14 июля. Действующим чемпионом первенства является национальная команда Аргентины.

Матео Кассьерра
Сборная Колумбии по футболу
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
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