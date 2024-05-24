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Дуглас Сантос: «Верю, что чемпионство «Зенита» возможно. Прошу у бога поддержки»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что надеется на победу своей команды в чемпионате России-2023/24.

За один тур до конца сезона команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. Для победы в чемпионате «Зениту» нужно обыграть в последнем туре «Ростов» и надеяться на то, что «Динамо» проиграет «Краснодару».

«Верю ли я в чемпионство? Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Дугласа Сантоса.

Также футболист рассказал, что травма, которую он получил в игре 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:1), оказалась несерьезной.

«Слава богу, травма не очень серьезная. Был контакт с соперником, я почувствовал боль в лодыжке. Мне нужно приложить максимум усилий, чтобы полностью восстановиться и быть готовым помочь команде на поле», — добавил Дуглас Сантос.

Матчи последнего, 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в одно время — в 16.30 (мск).

Источник: ФК «Зенит»
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1
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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