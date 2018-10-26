"Локомотив" поздравил Фарфана с 34-летием: "Начинай зажигать так, как умеешь"

"Локомотив" в Твиттере поздравил полузащитника Джефферсона Фарфана с днем рождения. Сегодня, 26 октября, игроку сборной Перу исполнилось 34 года.

- С днем рождения, Джефф! Восстанавливайся скорее и начинай зажигать так, как умеешь, - говорится в сообщении.

С днём рождения, Джефф!

Восстанавливайся скорее и начинай зажигать так, как умеешь 🔥 pic.twitter.com/RAW7AJuBHL – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 октября 2018 г.

Фарфан пропустил последние матчи "Локомотива" из-за травмы. В этом сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.