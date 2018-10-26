13:45 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" поздравил Фарфана с 34-летием: "Начинай зажигать так, как умеешь"

Обсудить
0

"Локомотив" в Твиттере поздравил полузащитника Джефферсона Фарфана с днем рождения. Сегодня, 26 октября, игроку сборной Перу исполнилось 34 года. 

- С днем рождения, Джефф! Восстанавливайся скорее и начинай зажигать так, как умеешь, - говорится в сообщении.

Фарфан пропустил последние матчи "Локомотива" из-за травмы. В этом сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...