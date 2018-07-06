"Локомотив" подтвердил продление контракта с Михаликом

Как и сообщал "СЭ", защитник "Локомотива" Тарас Михалик продлил контракт с клубом. По информации пресс-службы железнодорожников, новое соглашение рассчитано на год.

Михалик защищает цвета "Локо" с 2013 года. В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.