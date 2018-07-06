"Локомотив" подтвердил продление контракта с Михаликом

Как и сообщал "СЭ", защитник "Локомотива" Тарас Михалик продлил контракт с клубом. По информации пресс-службы железнодорожников, новое соглашение рассчитано на год.
Михалик защищает цвета "Локо" с 2013 года. В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Тарас Михалик продлил контракт с "Локо" ещё на год! Защитник с 2013 года провёл более ста матчей в красно-зеленой футболке. Настоящий боец 💪🏼 pic.twitter.com/t08g956ylW– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 июля 2018 г.