"Локомотив" и "Зенит" оштрафованы на 775 тысяч рублей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафные санкции по итогам матча 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" (1:0).

"Локомотив" заплатит в РФС по 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, за использование пиротехники болельщиками, за бросание зрителями предметов на трибуны и вырывание кресел. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин неоднократно покидал техническую зону и заплатит 30 тысяч. Итоговая сумма штрафа железнодорожников составит 330 тысяч.

Штраф "Зенита" составит 455 тысяч рублей: 90 - за скандирование, 150 - за вырванные кресла и разделительной сетки в 14-м секторе "РЖД-Арены", 190 - за взрыв и бросание пиротехники, 25 - за публичную демонстрацию несогласованного баннера.

Глава КДК добавил, что на баннере в адрес президента "Локомотива" Ильи Геркуса не нес оскорбительного характера. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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