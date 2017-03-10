"Локомотив" и "Крылья Советов" оштрафованы на 150 тысяч за скандирование нецензурных выражений

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что команды "Локомотив", "Крылья Советов", "Урал" и "Амкар" были оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурных выражений. Также руководитель отметил, что на данный момент в регламенте нет наказания за использование системы оповещения зрителей для поддержки команды.

- Скандирование болельщиками обеих команд нецензурных выражений. "Крылья" оштрафованы на 70 000 рублей, "Локомотив" - на 80 000, у команд это седьмое и восьмое нарушение соответственно.

- Когда КДК сможет повлиять на использование системы оповещения зрителей на стадионе в Грозном для поддержки принимающей команды? Ситуация повторяется из года в год.

- Два года тому назад РФПЛ исключила эту норму из регламента, и два сезона ее не было, мы не наказывали за это, она введена с этого сезона. Будем думать, будем этот вопрос обсуждать. Возможно, со следующего сезона будем квалифицировать по другой статье. По этой статье других норм наказания у нас нет. По матчу "Урал" - "Амкар"? Болельщики скандировали нецензурные выражения, это третий случай у обеих команд, оба клуба наказаны штрафом на 30 000 рублей каждый. (Андрей МУРНИК)