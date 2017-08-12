Леонид Кучук: "Ростов" не пускал "Уфу" в зоны обострения атак, это и предопределило исход матча"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что его игроки не пускали соперника в зоны обострения атак. Он также добавил, что в чем-то ростовчанам повезло.

– Такой счет редко предполагается до матча, но нам было очень непросто, потому что мы играли через двое суток, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кучук. – Приходилось чуть-чуть менять позиции игроков, менять состав, но ребята молодцы, не давали "Уфе" много сделать и не впускали в зоны обострения атак. Это и предопределило исход матча. Наши атаки сложились сами по себе. Нам немного больше повезло. Но так всегда – кому-то везет, кому-то нет. "Уфа" – организованная команда, здесь всегда непросто играть. Благодарен своим игрокам за организованность, а игрокам "Уфы" за матч.

Калачев? Мы провели непростой прошлый матч, который закончился поздно вечером в Ростове. Было очень жарко в эти дни, тяжело было восстановиться. Мы с Тимофеем разговаривали о том, что он выйдет на замену. Он хорошо к этому отнесся, я говорил, что он должен будет выходить во втором тайме для усиления атаки. То же самое произошло и с Зуевым.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" //

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