Леонид Кучук: "Цель - сделать команду, за которую не было бы стыдно"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России высоко оценил игру своей команды. По словам специалиста, данный результат демонстрирует умения футболистов сконцентрироваться и понимать, что делать на поле.

- Каждая игра – отдельная история. Что касается игроков, я раньше говорил, что их нужно объединить, - приводит пресс-служба ростовчан слова Кучука. - Это первое, что должен сделать тренер. Результат может быть хорошим, может быть не очень. Главное, чтобы игроки верили в то, что они делают. Благодарен команде за работу. К "Уфе" мы начали готовиться вчера. Нам не хватало времени. Победа - это результат умения футболистов сконцентрироваться и понимать, как играть. Естественно, свое значение имеет и готовность.

- Какую задачу вы поставили Калачеву перед выходом на поле?

- Матч с "Динамо" закончился поздно. Очень тяжело восстановить команду за такой срок. Первый день тратится на восстановление психологии, второй – на саму подготовку. Мы разговаривали с Тимофеем на эту тему. Не забывайте, что мы сделали двойную замену, это - стратегия. "Уфа" забила сумасшедший мяч, но в остальном мы не позволяли сопернику проводить атаки, входить в силовые единоборства. Это результат работы тренера, и прежде всего команды. Тренер без команды – не тренер.

- Какие задачи стоят перед "Ростовом"?

- У меня цель – сделать сильную команду. Такое не делается за неделю, две, три. Мы поставили задачу сделать команду, за которую не было бы стыдно. "Ростов" обыгрывал "Баварию", "Аякс". Эти традиции должны остаться, так как они имеют колоссальное значение. Мы должны понимать, что традиции были созданы до меня. Их надо сохранять и улучшать.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" //

Ванек забил лучший гол сезона. Видео