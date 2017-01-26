18:02 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Истрати: "Амир Натхо летит на сбор с "Локо" свободным агентом"

0
0
0

Леонид Истрати, агент полузащитника Амира Натхо, рассказал "СЭ", что 20-летний футболист летит на сбор "Локомотива" в качестве свободного агента. С августа 2016 года россиянин выступал за "Краснодар-2", провел во втором дивизионе 10 матчей и одну игру за молодежный состав "быков".

- Амир полетел с "Локомотивом" на сбор в качестве свободного агента, "Краснодар" остался в прошлом, - сказал Истрати. - Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом "Локомотива". (Сергей АСТАХОВ)

Прудников и Алексей Миранчук отправились на сбор с "Локомотивом" 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ