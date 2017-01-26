Прудников и Алексей Миранчук отправились на сбор с "Локомотивом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вызвал на сбор в Марбелье 32 футболиста, информирует пресс-служба железнодорожников. Среди них игроки, приглашенные на просмотр, а также футболисты молодежного состава.
Отметим, что на испанский сбор приглашены Амир Натхо, нападающие Александр Коре и Александр Прудников. В свою очередь, с командой не полетели защитники Роман Шишкин и Арсений Логашов, а также нападающий Петар Шкулетич. Как ранее сообщал "СЭ", Шишкин может перейти в "Краснодар". Полностью список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Абаев, Гильерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшед Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.
Дополнительная информация
- Ренат Янбаев
- Алан Касаев
- Игорь Портнягин
- Илья Абаев
- Юрий Семин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Маркес Майкон
- Локомотив Москва (футбол)
- Маринату Гильерме
- Александр Коломейцев
- Игорь Денисов
- Роман Шишкин
- Тарас Михалик
- Александр Прудников
- Владислав Игнатьев
- Ведран Чорлука
- Мирослав Лобанцев
- Виталий Денисов
- Алексей Миранчук
- Борис Ротенберг-мл.
- Петар Шкулетич
- Неманья Пейчинович
- Мануэл Фернандеш
- Антон Миранчук
- Дмитрий Баринов
- Антон Коченков
- Дельвин Ндинга
- Амир Натхо
- Никита Дорофеев
- Иван Лапшов
- Артем Галаджан
- Александр Коре
- Джамшед Рахмонов
- Иннокентий Самохвалов
- Иван Галанин
- Михаил Лысов
karlikf1
Прудников - 12-й клуб менее чем за 10 лет карьеры. Этот рекорд у нас в стране долго нав. ещё не будет побит. Не знаю, распаковывает ли вообще человек свои чемоданы, прибывая в каждую новую команду?
19:03 26 января
masson
Это тот самый Прудников-Слон? В каком клубе еще не играл этот, с позволения сказать футболист?
18:00 26 января