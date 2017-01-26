17:30 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Прудников и Алексей Миранчук отправились на сбор с "Локомотивом"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вызвал на сбор в Марбелье 32 футболиста, информирует пресс-служба железнодорожников. Среди них игроки, приглашенные на просмотр, а также футболисты молодежного состава.

Отметим, что на испанский сбор приглашены Амир Натхо, нападающие Александр Коре и Александр Прудников. В свою очередь, с командой не полетели защитники Роман Шишкин и Арсений Логашов, а также нападающий Петар Шкулетич. Как ранее сообщал "СЭ", Шишкин может перейти в "Краснодар". Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Абаев, Гильерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшед Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14625

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КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

Прудников - 12-й клуб менее чем за 10 лет карьеры. Этот рекорд у нас в стране долго нав. ещё не будет побит. Не знаю, распаковывает ли вообще человек свои чемоданы, прибывая в каждую новую команду?

19:03 26 января

masson

Это тот самый Прудников-Слон? В каком клубе еще не играл этот, с позволения сказать футболист?

18:00 26 января

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