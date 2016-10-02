20:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Судейство? Без комментариев"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать решения арбитра в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4).

– Судейство? Без комментариев, – сказал Федун по телефону.

Судья матча Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов, комментируя решения арбитра, сказал следующее: "Более плохого судейства я не помню". (Сергей ЕГОРОВ)

Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти

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КОММЕНТАРИИ (7)
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АлександрД

Зачем Спартаку медали РФПЛ? Чтобы снова слить киприотам или албанцам?

21:54

Ленинградец.

п-дун, верни народную нефть и не хрюкай!

21:45

FreDDy Kruger

Да мне по хрену...Федун фанс!!!

21:28

Seraffim

Что говорить, ВСЕ ВСЁ ВИДЕЛИ!

21:28

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

мне кажется, или это слышен визг откуда-то? свиней режут чтоли?

21:08

А380726

Леня решил, что его дебилы уже наговорили по итогу матча на пару миллионов.

20:13

ziggy1976

результат годный. мы проиграли по счету исключительно из-за предвзятого судейства. зенит хорошо стартовал в европе, а по игре мы не хуже зенита были, однозначно. и это значит, что мы щас на более-менее приличном уровне...а остальное зениту и его крыше обязательно воздастся....

20:11

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