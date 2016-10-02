Леонид Федун: "Судейство? Без комментариев"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать решения арбитра в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4).

– Судейство? Без комментариев, – сказал Федун по телефону.

Судья матча Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов, комментируя решения арбитра, сказал следующее: "Более плохого судейства я не помню". (Сергей ЕГОРОВ)

Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //

Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти