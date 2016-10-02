Леонид Федун: "Судейство? Без комментариев"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать решения арбитра в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4).
– Судейство? Без комментариев, – сказал Федун по телефону.
Судья матча Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.
Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов, комментируя решения арбитра, сказал следующее: "Более плохого судейства я не помню". (Сергей ЕГОРОВ)
Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти
АлександрД
Зачем Спартаку медали РФПЛ? Чтобы снова слить киприотам или албанцам?
21:54
Ленинградец.
п-дун, верни народную нефть и не хрюкай!
21:45
FreDDy Kruger
Да мне по хрену...Федун фанс!!!
21:28
Seraffim
Что говорить, ВСЕ ВСЁ ВИДЕЛИ!
21:28
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мне кажется, или это слышен визг откуда-то? свиней режут чтоли?
21:08
А380726
Леня решил, что его дебилы уже наговорили по итогу матча на пару миллионов.
20:13
ziggy1976
результат годный. мы проиграли по счету исключительно из-за предвзятого судейства. зенит хорошо стартовал в европе, а по игре мы не хуже зенита были, однозначно. и это значит, что мы щас на более-менее приличном уровне...а остальное зениту и его крыше обязательно воздастся....
20:11