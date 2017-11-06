Леандро Паредес: "По уровню эмоцией матч "Зенит" - "Спартак" не сравнится с дерби "Боки" и "Ривера"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес сказал, что он с партнерами по команде постоянно подкалывают друг друга из-за того, что в Аргентине они выступали в составах принципиальных соперников – хавбек выступал за "Ривер Плейт", а Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер – за "Боку Хуниорс". Он отметил, что ни один приципиальный матч из тех, в которых он играл в Европе, не сравнится с этим южноамериканским дерби.
– Это вечный повод для шуток и подколов между нами! – цитирует официальный сайт ФИФА Паредеса. – Но всегда добрых и дружеских, мы ведь много лет друг друга знаем.
Я участвовал во многих принципиальных матчах: "Зенит" – "Спартак", "Рома" – "Лацио", но встречи "Боки" и "Ривера" – это что-то уникальное. Никогда не испытывал ничего подобного по уровню эмоций. Не думаю, что в мире что-то сравнится с этим дерби.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D
- Зенит СПб
- Бока Хуниорс
- Ривер Плейт
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана