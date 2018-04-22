18:38 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста. Фото

Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста в матче с ЦСКА. Фото "СЭ" Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста в матче с ЦСКА. Фото "СЭ" Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста в матче с ЦСКА. Фото "СЭ"
Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста в матче с ЦСКА. Фото "СЭ"
16

На 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА"Краснодар" арбитр Сергей Лапочкин допустил ошибку, не удалив капитана гостей Гранквиста. В том эпизоде защитник "быков" ударил Витинью ногой в лицо и нанес ему повреждение. Судья не стал останавливать матч (мяч оставался у ЦСКА) и не вынес Гранквисту даже предупреждение. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА - Краснодар

 

16
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

Особое мнение ^^^

spetrov Обращаю внимание на пост delacrua в 18:52. Понятно, он бред несет, но даже в этом посте пишет "игрока фолившего". Вот такой разброд и шатания в голове у юной поросли. :) 19:03 Так это же поколение колы, 90 % из них тупые.

19:38

Vladimir Semenovich

В прошлом году Безбородов удалил Кудряшова в матче со Спартаком. когда тот играл"ножницами" а Зобнин подлез и попал ему в грудь. Нарушение не тянуло на красную, максимум желтая но это же Спартак, поэтому этот судьишко испоганил игру. Сегодня нарушение более серьезное и без наказания. Здесь налицо двойные стандарты, судьи были настроенны против команд Бердыева, что удаление Кудряшова, что удаление Гацкана в Питере и еще раз пять необоснованных удалений в чемпионате России. В Европе Ростов провел 16 игр при судействе европейских судей и всего одно удаление, а в России за 30 игр 9 удалений, это наводит на мысль о предвзятости, как-то вот так.

19:28

vaysman

есть такая фамилия ЛЯПОЧКИН. ...

19:28

stuart_parsley

delacrua Ноги Дзюбы и Гранквиста находились, мягко говоря, на разной высоте в этих эпизодах)))

19:26

Andrey6201

Лапуля в своём стиле, но везёт стервецу, после победы армейцы его простят

19:11

Курт Лямке

Да кому это интересно? Вот если б ГВК... тогда бы погань местная набежала чисто поорать.:)))))))))))))

19:10

Jean4

Было было, все видели кроме арбитра!

19:09

Slim Taller

Красная карточка в этом эпизоде очевидна.Если армейцы подадут протест,то КДК дисквалифицирует Гранквиста на одну игру.

19:07

ну я

Удаление без вариантов... Но у Лампочкин свои правила

19:07

spetrov

Обращаю внимание на пост delacrua в 18:52. Понятно, он бред несет, но даже в этом посте пишет "игрока фолившего". Вот такой разброд и шатания в голове у юной поросли. :)

19:03

совва

Если бы в матче со спартаком или зенитом ошибка такая произошла, на г.вно все изошли бы, начиная с президентов, заканчивая уборщицей и злой ретузой))

18:57

evgenimorozov

У каждого есть возможность получить до 170 000 рублей на вашу банковскую карту или электронный счёт от крупнейших инвесторов http://letsclick.ru/public/9607713741525522

18:52

delacrua

я согласен с лапочкиным. нечего лезть лицом в бутсу, коль здоровье дорого. а если не жалко зубов и нос набок не смущает - подставляй рожу. это не повод удалять игрока фолившего.

18:52

delacrua

сегодня в матче тула-зенит, когда дзюба 3 забивал, лодыгину тоже надо было не руками вперед а лицом в бутсу лететь, тогда ценой травмы добыли бы победу и дзюбу за опасную игру удалили. такая логика?

18:49

spetrov

Желтую по крайне мере можно было дать. Красную - не уверен. В общем, хамить-то он не хотел. В игре всякое бывает.

18:45

GreySport

Да ну? Ну забыл очки дома Тапочин, а может мозг.

18:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!