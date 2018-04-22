Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста. Фото

На 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" арбитр Сергей Лапочкин допустил ошибку, не удалив капитана гостей Гранквиста. В том эпизоде защитник "быков" ударил Витинью ногой в лицо и нанес ему повреждение. Судья не стал останавливать матч (мяч оставался у ЦСКА) и не вынес Гранквисту даже предупреждение. (Александр БОБРОВ)
Особое мнение ^^^
spetrov Обращаю внимание на пост delacrua в 18:52. Понятно, он бред несет, но даже в этом посте пишет "игрока фолившего". Вот такой разброд и шатания в голове у юной поросли. :) 19:03 Так это же поколение колы, 90 % из них тупые.
19:38
Vladimir Semenovich
В прошлом году Безбородов удалил Кудряшова в матче со Спартаком. когда тот играл"ножницами" а Зобнин подлез и попал ему в грудь. Нарушение не тянуло на красную, максимум желтая но это же Спартак, поэтому этот судьишко испоганил игру. Сегодня нарушение более серьезное и без наказания. Здесь налицо двойные стандарты, судьи были настроенны против команд Бердыева, что удаление Кудряшова, что удаление Гацкана в Питере и еще раз пять необоснованных удалений в чемпионате России. В Европе Ростов провел 16 игр при судействе европейских судей и всего одно удаление, а в России за 30 игр 9 удалений, это наводит на мысль о предвзятости, как-то вот так.
19:28
vaysman
есть такая фамилия ЛЯПОЧКИН. ...
19:28
stuart_parsley
delacrua Ноги Дзюбы и Гранквиста находились, мягко говоря, на разной высоте в этих эпизодах)))
19:26
Andrey6201
Лапуля в своём стиле, но везёт стервецу, после победы армейцы его простят
19:11
Курт Лямке
Да кому это интересно? Вот если б ГВК... тогда бы погань местная набежала чисто поорать.:)))))))))))))
19:10
Jean4
Было было, все видели кроме арбитра!
19:09
Slim Taller
Красная карточка в этом эпизоде очевидна.Если армейцы подадут протест,то КДК дисквалифицирует Гранквиста на одну игру.
19:07
ну я
Удаление без вариантов... Но у Лампочкин свои правила
19:07
spetrov
Обращаю внимание на пост delacrua в 18:52. Понятно, он бред несет, но даже в этом посте пишет "игрока фолившего". Вот такой разброд и шатания в голове у юной поросли. :)
19:03
совва
Если бы в матче со спартаком или зенитом ошибка такая произошла, на г.вно все изошли бы, начиная с президентов, заканчивая уборщицей и злой ретузой))
18:57
evgenimorozov
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18:52
delacrua
я согласен с лапочкиным. нечего лезть лицом в бутсу, коль здоровье дорого. а если не жалко зубов и нос набок не смущает - подставляй рожу. это не повод удалять игрока фолившего.
18:52
delacrua
сегодня в матче тула-зенит, когда дзюба 3 забивал, лодыгину тоже надо было не руками вперед а лицом в бутсу лететь, тогда ценой травмы добыли бы победу и дзюбу за опасную игру удалили. такая логика?
18:49
spetrov
Желтую по крайне мере можно было дать. Красную - не уверен. В общем, хамить-то он не хотел. В игре всякое бывает.
18:45
GreySport
Да ну? Ну забыл очки дома Тапочин, а может мозг.
18:43