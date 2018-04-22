Лапочкин ошибочно не удалил Гранквиста. Фото

На 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" арбитр Сергей Лапочкин допустил ошибку, не удалив капитана гостей Гранквиста. В том эпизоде защитник "быков" ударил Витинью ногой в лицо и нанес ему повреждение. Судья не стал останавливать матч (мяч оставался у ЦСКА) и не вынес Гранквисту даже предупреждение. (Александр БОБРОВ)