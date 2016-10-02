Квинси Промес: "Очень хорошее судейство! Лучшее в России!"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) саркастически ответил про вопрос о судействе, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.

"Очень хорошее судейство! Лучшее в России!", – сказал Промес, проходя мимо журналистов.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"