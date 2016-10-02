Квинси Промес: "Очень хорошее судейство! Лучшее в России!"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) саркастически ответил про вопрос о судействе, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.
"Очень хорошее судейство! Лучшее в России!", – сказал Промес, проходя мимо журналистов.
zlavon999
Комменты удаляй не удаляй, а обезьяна клоун
19:52
emmitya
Ну, коммент только один. АЕК - чемпион!!! Ну, или Легия, или какой еще клуб из Швейцарии. Понятно, что там тоже судьи виноваты. А так то мы - всех порвем. Маску вуду оденем и порвем. Однозначно.....
19:46
andreichf
Тропическая гемангиома Мовсисяна меня блевать тянет как от бомжей, так и от мяса, поэтому являясь нейтральной стороной заявляю, что два пенальти в дерби это как-то много))) ============= да хоть три, но кришу должны были 2 ж давать и возможно не было бы 2 пенки. да 1 пенка под вопросом.
19:42
Баск
Жалею судьи Спартак. Жалеют! За их выступление в Лиге Европы они должны по 5 пенальти в их ворота в каждом матче ставить. Промес это понимает. Потому судейством доволен.
19:39
PallMall
Негры бывают шоколадного, оливкового, иссиня-черного и других цветов.
19:38
Тропическая гемангиома Мовсисяна
меня блевать тянет как от бомжей, так и от мяса, поэтому являясь нейтральной стороной заявляю, что два пенальти в дерби это как-то много)))
19:32
Aliment
с четвертым голом судья накосячил... фол на Промесе надо было свистеть... но зенитчики выиграли по делу считаю...болею за Динамо...
19:32
Jean4
Политкорректно ответил блокадным.
19:31
igeron
Понятно , что виноват судья .. Раз Спартак не выиграл .. Даже болельщики ЦСКА считают Спорт-Экспресс проспартаковской газетой . Меня раньше банили за безобидные высказывания , а московским болелам всё разрешалось .. Я то думал - чисто против Питера . Понятно .. Оказывается , в первую очередь за Спартак !! Надо меняться , "общероссийская газета " ! И выставляйте все сообщения !!
19:31
ALEX Spartacus
Вся страна видела, чистый фол, а эта тварь пишет показалась. И даже матчи с Ростовом и Маккаби переплюнули.
19:27
Exsorsist
sadmur ==== Он белокожих негров встречал. И не раз. Просто нам не говорил.
19:25
Странник-777
Ещенко в первом случае не играл рукой, стелется по земле на левом боку - рука скользит по траве, мяч попадает в нее, после удара с полутора метров. Он при всем желании не мог ее убрать. Пусть судья Иванов покажет, как, скользя по траве на левом боку, спрятать левую руку под себя, даже если видишь, что в нее летит мяч.
19:25
sadmur
"Чернокожий негр" - это сила!
19:23
Exsorsist
avu1956 А чем собственно, чернокожий негр недоволен? ===== А что, негры бывают другого цвета?
19:23
Exsorsist
Проплаченные Миллером журналюги всех маситей и газет в один голос будут обелять судью, гнобить Спартак, и превозносить проект Зенит. Еще и рекомендуют в Европе судить.
19:22
Babkin Vnuk
Спартак ни создал ни одного момента!!!! Ошибка вратаря и стандарт. ВСЕ!!! При чем тут судейство???))))
19:22
avu1956
А чем собственно, чернокожий негр недоволен?
19:21
King’s Bounty 1
Лучшее было с Ростовом !
19:16