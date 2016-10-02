19:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Очень хорошее судейство! Лучшее в России!"

0
0
0
18

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) саркастически ответил про вопрос о судействе, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.

"Очень хорошее судейство! Лучшее в России!", – сказал Промес, проходя мимо журналистов.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

zlavon999

Комменты удаляй не удаляй, а обезьяна клоун

19:52

emmitya

Ну, коммент только один. АЕК - чемпион!!! Ну, или Легия, или какой еще клуб из Швейцарии. Понятно, что там тоже судьи виноваты. А так то мы - всех порвем. Маску вуду оденем и порвем. Однозначно.....

19:46

andreichf

Тропическая гемангиома Мовсисяна меня блевать тянет как от бомжей, так и от мяса, поэтому являясь нейтральной стороной заявляю, что два пенальти в дерби это как-то много))) ============= да хоть три, но кришу должны были 2 ж давать и возможно не было бы 2 пенки. да 1 пенка под вопросом.

19:42

Баск

Жалею судьи Спартак. Жалеют! За их выступление в Лиге Европы они должны по 5 пенальти в их ворота в каждом матче ставить. Промес это понимает. Потому судейством доволен.

19:39

PallMall

Негры бывают шоколадного, оливкового, иссиня-черного и других цветов.

19:38

Тропическая гемангиома Мовсисяна

меня блевать тянет как от бомжей, так и от мяса, поэтому являясь нейтральной стороной заявляю, что два пенальти в дерби это как-то много)))

19:32

Aliment

с четвертым голом судья накосячил... фол на Промесе надо было свистеть... но зенитчики выиграли по делу считаю...болею за Динамо...

19:32

Jean4

Политкорректно ответил блокадным.

19:31

igeron

Понятно , что виноват судья .. Раз Спартак не выиграл .. Даже болельщики ЦСКА считают Спорт-Экспресс проспартаковской газетой . Меня раньше банили за безобидные высказывания , а московским болелам всё разрешалось .. Я то думал - чисто против Питера . Понятно .. Оказывается , в первую очередь за Спартак !! Надо меняться , "общероссийская газета " ! И выставляйте все сообщения !!

19:31

ALEX Spartacus

Вся страна видела, чистый фол, а эта тварь пишет показалась. И даже матчи с Ростовом и Маккаби переплюнули.

19:27

Exsorsist

sadmur ==== Он белокожих негров встречал. И не раз. Просто нам не говорил.

19:25

Странник-777

Ещенко в первом случае не играл рукой, стелется по земле на левом боку - рука скользит по траве, мяч попадает в нее, после удара с полутора метров. Он при всем желании не мог ее убрать. Пусть судья Иванов покажет, как, скользя по траве на левом боку, спрятать левую руку под себя, даже если видишь, что в нее летит мяч.

19:25

sadmur

"Чернокожий негр" - это сила!

19:23

Exsorsist

avu1956 А чем собственно, чернокожий негр недоволен? ===== А что, негры бывают другого цвета?

19:23

Exsorsist

Проплаченные Миллером журналюги всех маситей и газет в один голос будут обелять судью, гнобить Спартак, и превозносить проект Зенит. Еще и рекомендуют в Европе судить.

19:22

Babkin Vnuk

Спартак ни создал ни одного момента!!!! Ошибка вратаря и стандарт. ВСЕ!!! При чем тут судейство???))))

19:22

avu1956

А чем собственно, чернокожий негр недоволен?

19:21

King’s Bounty 1

Лучшее было с Ростовом !

19:16

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ