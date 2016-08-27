14:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Давайте сделаем этот сезон незабываемым!"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес рад заключению нового пятилетнего соглашения с красно-белыми. Форвард, выступающий за спартаковцев с 2014 года, благодарен всем, кто его поддерживал.

- Рад продлению контракта со "Спартаком" до 2021 года, - написал Промес на своей странице в Instagram. - Благодарен своей семье, друзьям, клубу, партнерам по команде и конечно же фанатам, которые непрерывно меня поддерживали. Давайте сделаем этот сезон незабываемым!

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КОММЕНТАРИИ (8)
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psv57

Так уже сделали, проиграв Кипру. А если еще и Хабаровску в Кубке сольете, то сезон можно считать фееричным

15:52

Platinum1991

КВИНСИ ПРОМЕС: "ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТОТ СЕЗОН НЕЗАБЫВАЕМЫМ!" Чтобы сделать этот сезон для Спартака незабываемым, надо ударно и ЗАБИВАЕМО отыграть сезон! Промес старается, но надо, чтобы все игроки Спартака играли так же, как Промес и тогда можно рассчитывать на успех сего НАЗАБЫВАЕМОГО предприятия. А пока Спартак выезжает только за счёт предвзятого судейства, а это сильно РАСХОЛАЖИВАЕТ игроков Спартака. Они посчитали, что судья за них всё сделает, а они будут только получать зарплату, пешком ходить по полю и СПАТЬ на ХОДУ! А все провалы свалят на очередного тренера! Игрокам Спартака надо менять ПСИХОЛОГИЮ отношения к своему прямому футбольному делу! А зарплату надо ПРИВЯЗАТЬ к результату! Есть результат, есть зарплата, а НЕТ результата - НЕТ зарплаты и премий! Только так!

15:26

leonmarmol

Так Спартак и так уже обосрался в этом сезоне, проиграв Кипру и сев на очковое иждевение другим российским участникам еврокубков!

15:21

mr.objectivity

Это обращение к судьям?

15:16

Kairat Alimovich

пердив тебя ждет свинонегр))

15:01

Спартакевич

Armeec Moskow Да, давай! Вылетите уже в ФНЛ! Это будет незабываемо!// Какая реплика-то предсказуемая. ;)... Вылетим (все возможно, не спорю) - заскучаете. И ваш новый стадион без аншлага останется. ;)

15:00

баламошка

Давайте. Делай.

14:59

Armeec Moskow

Да, давай! Вылетите уже в ФНЛ! Это будет незабываемо!

14:50

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