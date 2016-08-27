Нападающий "Спартака" Квинси Промес рад заключению нового пятилетнего соглашения с красно-белыми. Форвард, выступающий за спартаковцев с 2014 года, благодарен всем, кто его поддерживал.
- Рад продлению контракта со "Спартаком" до 2021 года, - написал Промес на своей странице в Instagram. - Благодарен своей семье, друзьям, клубу, партнерам по команде и конечно же фанатам, которые непрерывно меня поддерживали. Давайте сделаем этот сезон незабываемым!
psv57
Так уже сделали, проиграв Кипру. А если еще и Хабаровску в Кубке сольете, то сезон можно считать фееричным
15:52
Platinum1991
КВИНСИ ПРОМЕС: "ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТОТ СЕЗОН НЕЗАБЫВАЕМЫМ!" Чтобы сделать этот сезон для Спартака незабываемым, надо ударно и ЗАБИВАЕМО отыграть сезон! Промес старается, но надо, чтобы все игроки Спартака играли так же, как Промес и тогда можно рассчитывать на успех сего НАЗАБЫВАЕМОГО предприятия. А пока Спартак выезжает только за счёт предвзятого судейства, а это сильно РАСХОЛАЖИВАЕТ игроков Спартака. Они посчитали, что судья за них всё сделает, а они будут только получать зарплату, пешком ходить по полю и СПАТЬ на ХОДУ! А все провалы свалят на очередного тренера! Игрокам Спартака надо менять ПСИХОЛОГИЮ отношения к своему прямому футбольному делу! А зарплату надо ПРИВЯЗАТЬ к результату! Есть результат, есть зарплата, а НЕТ результата - НЕТ зарплаты и премий! Только так!
15:26
leonmarmol
Так Спартак и так уже обосрался в этом сезоне, проиграв Кипру и сев на очковое иждевение другим российским участникам еврокубков!
15:21
mr.objectivity
Это обращение к судьям?
15:16
Kairat Alimovich
пердив тебя ждет свинонегр))
15:01
Спартакевич
Armeec Moskow Да, давай! Вылетите уже в ФНЛ! Это будет незабываемо!// Какая реплика-то предсказуемая. ;)... Вылетим (все возможно, не спорю) - заскучаете. И ваш новый стадион без аншлага останется. ;)
15:00
баламошка
Давайте. Делай.
14:59
Armeec Moskow
Да, давай! Вылетите уже в ФНЛ! Это будет незабываемо!
14:50