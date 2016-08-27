Квинси Промес: "Давайте сделаем этот сезон незабываемым!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рад заключению нового пятилетнего соглашения с красно-белыми. Форвард, выступающий за спартаковцев с 2014 года, благодарен всем, кто его поддерживал.

- Рад продлению контракта со "Спартаком" до 2021 года, - написал Промес на своей странице в Instagram. - Благодарен своей семье, друзьям, клубу, партнерам по команде и конечно же фанатам, которые непрерывно меня поддерживали. Давайте сделаем этот сезон незабываемым!