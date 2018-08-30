Кутепову может понадобиться операция

Защитник "Спартака" Илья Кутепов пройдет обследование в Риме, по итогам которого может быть принято решение о проведении операции, сообщается на официальном сайте команды.

По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, футболисту предстоит пройти углубленное обследование по поводу паховой грыжи. Не исключено, что ему потребуется операция.

Футболист отправится в Рим в четверг.

Напомним, что в текущем сезоне Кутепов пока не сыграл за "Спартак" ни минуты. Он был вызван в сборную России на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, штабу либо придется приглашать другого защитника, либо довольствоваться теми, кто остается в списке и готов играть.