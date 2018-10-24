Кто был инициатором пресс-конференции Карреры. Это не секрет

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что сам был инициатором встречи с журналистами.

- Кто вообще был инициатором этой встречи?

- Никакого секрета, я сам хотел выступить журналистами и публично всех поблагодарить. За 2 с половиной года, которые я провел в "Спартаке". Уверен, что надо было организовать встречу со всеми СМИ сразу. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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