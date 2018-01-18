Кристиян Бистрович: "В ЦСКА очень высокие скорости"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что перед переездом в Россию не общался ни с кем из соотечественников. По его словам, в команде Виктора Гончаренко скорости выше, чем были в его бывшей команде - "Славене Белупо".

- Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?

- Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в "Спартаке", а Ведран Чорлука – в "Локомотиве", но лично с ними не знаком.

- Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. что можете сказать, как оцените уровень?

- Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов.