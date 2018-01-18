Кристиян Бистрович: "В ЦСКА очень высокие скорости"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что перед переездом в Россию не общался ни с кем из соотечественников. По его словам, в команде Виктора Гончаренко скорости выше, чем были в его бывшей команде - "Славене Белупо".
- Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?
- Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в "Спартаке", а Ведран Чорлука – в "Локомотиве", но лично с ними не знаком.
- Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. что можете сказать, как оцените уровень?
- Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов.
letmebetomorrow
Покажите мальцу по телевизору матчи приличных команд из Италии, Англии, Испании.
12:35
марк де фоссен
Видимо на тренировке в спаррингах в одной группе с Игнашевичем и Березуцкими.)
10:38
Alnik-star
Если он говорит про очень высокие скорости одного из "топ-клубов" России, то что он скажет про скорости МЮ, Реала - скорость света?
10:02
ravilius777
очень высокие скорости? Дайте парню свой мяч пусть хотя бы чеканет
09:56