08:27 | Футбол — РФПЛ

Кристиян Бистрович: "В ЦСКА очень высокие скорости"

4

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что перед переездом в Россию не общался ни с кем из соотечественников. По его словам, в команде Виктора Гончаренко скорости выше, чем были в его бывшей команде - "Славене Белупо".

- Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?

- Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в "Спартаке", а Ведран Чорлука – в "Локомотиве", но лично с ними не знаком.

- Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. что можете сказать, как оцените уровень?

- Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов. 

Кристиян Бистрович: "Уже отдавал голевой пас в матче против "Спартака". Хочу повторить это в ЦСКА"

 

Дополнительная информация

https://bobsoccer.ru/max/blog/?item=429321

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

letmebetomorrow

Покажите мальцу по телевизору матчи приличных команд из Италии, Англии, Испании.

12:35

марк де фоссен

Видимо на тренировке в спаррингах в одной группе с Игнашевичем и Березуцкими.)

10:38

Alnik-star

Если он говорит про очень высокие скорости одного из "топ-клубов" России, то что он скажет про скорости МЮ, Реала - скорость света?

10:02

ravilius777

очень высокие скорости? Дайте парню свой мяч пусть хотя бы чеканет

09:56