Кристиан Нобоа: "В разговоре с болельщиками на базе "Динамо" не было ничего опасного"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о встрече с болельщиками "Динамо" на базе клуба, когда футболист выступал за московский клуб. По его словам, фанаты приехали в связи с серией неудачных игр.

– Расскажите про знаменитую встречу игроков и болельщиков "Динамо", которые пришли на базу.

– Это был обычный разговор, я прекрасно понимал, что не нравится фанатам – у нас выдалась серия неудач, не везло в матчах, и они задавали понятные вопросы: "Что происходит? Когда вы начнете играть? Если не придут победы, команда вылетит!" Нормальная ситуация, хоть у меня и не было объяснений, что с нами происходило, почему мы никак не могли найти свою игру. Но та встреча нас действительно встряхнула – кажется, не прошло и месяца, как "Динамо" одержало шесть или семь побед подряд. А когда мы выиграли в московском дерби у "Спартака", те же люди пришли на базу и начали извиняться за произошедшее. Но мы сказали им, что это совсем необязательно, скорее, наоборот – мы все вместе смогли преодолеть кризис, и это было здорово.

– Вы не почувствовали никакой опасности?

– Нет, что вы, я никогда не думал, что там могло быть что-то опасное. Люди спокойно говорили об очевидных вещах, но на нас это произвело впечатление.

– Можно представить подобную ситуацию в Эквадоре?

– Да, конечно, сплошь и рядом. Если твоя команда перестает побеждать, жди гостей на тренировке. Правда, в Латинской Америке народ чуть более пылкий и несдержанный, так что там может дойти и до насилия. Что тут скажешь, футбол – это страсть, ей очень легко заразиться. И если ты не уважаешь своих болельщиков, это может плохо закончиться. (Егор БЫЧКОВ)