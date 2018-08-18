21:10 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Спартак": арбитр не назначил пенальти в ворота гостей


На 90-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не назначивший пенальти в ворота красно-белых.

В том эпизоде Промес, приземляясь, ударил Ари правой ногой по правому голеностопу и совершил фол по неосторожности. Такое нарушение правил, совершенное в своей штрафной площади, карается 11-метровым ударом. Судья фола в действиях спартаковца не усмотрел.

А вот несколькими минутами ранее Лапочкин поступил правильно, не назначив пенальти в ворота гостей, когда мяч после удара Ари попал в грудь Мельгарехо, а не в руку. (Александр БОБРОВ)

Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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