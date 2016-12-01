"Краснодар" без Шалимова проиграл "Тереку"

"Терек" на своем поле нанес поражение "Краснодару" в матче 16-го тура чемпионата России – 2:1. Голами в составе грозненцев отметились Факундо Пирис и Георге Грозав. Во втором тайме Вилькер Анхель поразил свои ворота. На тренерской скамейке "быков" в этом матче отсутствовал главный тренер Игорь Шалимов, который остался в Краснодаре из-за высокой температуры.
"Терек" набрал 28 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. У "Краснодара" осталось 27 баллов и пятое место.
Стоит отметить, что "Краснодар" проиграл первый матч в чемпионате России под руководством Игоря Шалимова.
В следующем туре "Терек" на выезде сыграет с "Локомотивом", а "Краснодар" примет "Крылья Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Терек" (Грозный) – "Краснодар" – 2:1 (2:0)
Голы: Пирис, 25 - угловой (1:0). Грозав, 33 (2:0). Анхель, 73 - в свои ворота (2:1).
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Адилсон, Кузяев, Пирис, Грозав (Мбенг, 81), Мирзов (Митришев, 76), Балай (Родолфу, 89).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Торбинский (Вандерсон, 85), Ахмедов (Быстров, 31), Каборе, Эбуэ, Измайлов (Жоаузинью, 46), Окриашвили, Смолов.
Предупреждения: Торбинский, 39. Быстров, 43. Налду, 80.
Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев, Кобзев (все Москва).
1 декабря. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Терек" - "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #ТерекКраснодар 2:0 33' Георге Грозав pic.twitter.com/P9QxPLWOAh– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #ТерекКраснодар 1:0 25' Факундо Пирис pic.twitter.com/Q2PfZhksjX– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
Солист Мак
Тяжело Краснодару без тренера... уже несколько месяцев
20:34
фантазиста
После того всеобщего ликования и чрезмерной нескромности по-другому и быть не могло))
20:25
Ivenhoe
RSDsouth +100+500+1000
20:18
shpasic
"Вы спросили – вижу ли я в чемпионате команды сильнее "Краснодара" по игре? Нет, не вижу. " (Шалимов)
20:18
MAYERICK
Оплеуха болтуну-Шалимову.............и далеко не последняя в этом сезоне........и думаю, что ближайшую недолго ждать............
20:17
vialiy
Сдаёт не только Краснодар, но и весь российский футбол.
20:14
RSDsouth
Шалимов, кто там лучший ?))))) Скромнее надо быть, может и люди потянуться
20:11
никнейм1
Это Шалимову за выпендрёшь. Лучшая команда РФПЛ Краснодар неожиданно проиграла.
20:08
shpasic
зато Краснодар играет мощно.
20:05
Santehnika23
"Краснодар" ответил точным ударом Вилькера Анхеля... ))))))) Браво СЭ
20:03