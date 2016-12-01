19:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" без Шалимова проиграл "Тереку"

Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Терек" на своем поле нанес поражение "Краснодару" в матче 16-го тура чемпионата России – 2:1. Голами в составе грозненцев отметились Факундо Пирис и Георге Грозав. Во втором тайме Вилькер Анхель поразил свои ворота. На тренерской скамейке "быков" в этом матче отсутствовал главный тренер Игорь Шалимов, который остался в Краснодаре из-за высокой температуры.

"Терек" набрал 28 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. У "Краснодара" осталось 27 баллов и пятое место.

Стоит отметить, что "Краснодар" проиграл первый матч в чемпионате России под руководством Игоря Шалимова.

В следующем туре "Терек" на выезде сыграет с "Локомотивом", а "Краснодар" примет "Крылья Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Терек" (Грозный) – "Краснодар" – 2:1 (2:0)

Голы: Пирис, 25 - угловой (1:0). Грозав, 33 (2:0). Анхель, 73 - в свои ворота (2:1).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Адилсон, Кузяев, Пирис, Грозав (Мбенг, 81), Мирзов (Митришев, 76), Балай (Родолфу, 89).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Торбинский (Вандерсон, 85), Ахмедов (Быстров, 31), Каборе, Эбуэ, Измайлов (Жоаузинью, 46), Окриашвили, Смолов.

Предупреждения: Торбинский, 39. Быстров, 43. Налду, 80.

Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев, Кобзев (все Москва).

1 декабря. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" - "Краснодар"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Солист Мак

Тяжело Краснодару без тренера... уже несколько месяцев

20:34

фантазиста

После того всеобщего ликования и чрезмерной нескромности по-другому и быть не могло))

20:25

Ivenhoe

RSDsouth +100+500+1000

20:18

shpasic

"Вы спросили – вижу ли я в чемпионате команды сильнее "Краснодара" по игре? Нет, не вижу. " (Шалимов)

20:18

MAYERICK

Оплеуха болтуну-Шалимову.............и далеко не последняя в этом сезоне........и думаю, что ближайшую недолго ждать............

20:17

vialiy

Сдаёт не только Краснодар, но и весь российский футбол.

20:14

RSDsouth

Шалимов, кто там лучший ?))))) Скромнее надо быть, может и люди потянуться

20:11

никнейм1

Это Шалимову за выпендрёшь. Лучшая команда РФПЛ Краснодар неожиданно проиграла.

20:08

shpasic

зато Краснодар играет мощно.

20:05

Santehnika23

"Краснодар" ответил точным ударом Вилькера Анхеля... ))))))) Браво СЭ

20:03

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