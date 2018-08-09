"Краснодар" анонсировал трансфер

"Краснодар" в своем Инстаграме сообщил, что сегодня, 9 августа, в 16.00 по московскому времени объявит имя нового игрока. Отмечается, что игрок родился в исландском городе Торлауксхебн.
- Торлауксхебн. Нет, это не клавиатура залипла! Именно в этом городе родился наш новый футболист! В 16.00 узнаете, кто это!, - говорится в сообщении.
Ранее форвард "Краснодара" Федор Смолов перебрался в "Локомотив".
Таблица переходов РПЛ //
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https://www.instagram.com/p/BmQenFIlv5U/?hl=ru&taken-by=fckrasnodar