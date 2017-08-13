Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Тосно"​. Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Тосно"

Прогноз Winline – П1 1.38 – Н 4.17 – П2 8.72

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Тосно".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Тосно" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме – Баринов, Кверквелия, Пейчинович – Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Рыбус – Фернандеш, Ал. Миранчук – Фарфан.

"Тосно": Юрченко – Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов – Карницкий – Галиулин, Роша, Казаев, Марков – Заболотный.

ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба – травма), В. Денисов (под вопросом) – Вукушич (травма), Дудиев (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Локомотив" уже встречался с "Тосно" в этом году. В четвертьфинале Кубка России железнодорожники обыграли команду из Ленинградской области со счетом 1:0.

Все три домашних матча в этом сезоне "Локомотив" выиграл со счетом 1:0.

Единственную победу в текущем чемпионате "Тосно" добыл на выезде. В Туле команда Дмитрия Парфенова обыграла "Арсенал" со счетом 2:1.

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

2:0. Дома "Локомотив" свой шанс не упустит. Хотя матч против ЦСКА показал, что легко с "Тосно" никому не будет.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

1:0. Такой счет напрашивается – учитывая надежность "Локомотива" в обороне и беды в атаке после травмы Ари. Но если "Тосно", едва не вырвавший очко у ЦСКА, увезет из Черкизова нулевую ничью, тоже не удивлюсь.