Константин Рауш: "Это был лучший матч "Динамо" в первой половине сезона"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после матча с "Уралом" (4:0) отметил особый настрой команды. По его словам, бело-голубые показали, что умеют играть в футбол.

- Это был лучший матч "Динамо" в первой части сезона, - начал Рауш. - Сказал ребятам, что надо продолжать в том же духе. Так держать! Психологически правильно настроились на матч. С "Анжи" собраться не получилось, зато с "Уралом" показали, что умеем играть в футбол.

- Весной будет так же, как против "Анжи" или как против "Урала"?

- Наша задача - сохранить то, что есть сейчас. Если все выкладываются и выполняют свои функции, то у нас все получается. Вы и сами видели.

- Многие атаки шли через вас. Тактическая задумка?

- Мне кажется, всегда такая задумка (смеется).

- Сейчас "Спартак" ищет левого защитника. Если бы вас позвали, что бы ответили?

- Я защищаю цвета "Динамо" и у меня еще два года контракта. Вот мой ответ. (Ярослав Сусов)

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