Константин Кучаев: "Уже не могу представить себя в майке "Спартака". Я стал армейцем"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, ранее выступавший за молодежную команду "Сатурна", подчеркнул, что на данный момент уже не может представить себя в форме "Спартака". По словам хавбека, он стал армейцем.
– Вы лишь с третьего раза согласились перейти в ЦСКА, а два раза отказывали. Почему?
– Мне казалось, что я еще не достиг того уровня, который был у футболистов ЦСКА. Для себя решил – лучше буду играть в "Сатурне", чем сидеть на лавочке, хоть и с основным составом. А в третий раз меня позвали сразу в молодежную команду, и от такого шанса грех было отказываться.
– То есть было не принципиально, переходить в ЦСКА или "Спартак"?
– Для меня все зависело от коллектива. В ЦСКА на тот момент царила позитивная атмосфера. Поэтому я согласился на переход.
– У молодых игроков ЦСКА часто спрашивают, смогут ли они перейти в будущем в "Спартак". Представляешь себя в красно-белой майке?
– Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал армейцем.
– Некоторые молодые футболисты ради получения игровой практики уходили в аренду. Не возникало летом таких мыслей?
– Если честно, подумывал об этом. Но Виктор Михайлович сказал, что рассчитывает на меня. После этих слов я сосредоточился только на ЦСКА, нельзя было упускать такой шанс. (Павел ГУРЕВИЧ)
ЗЮК
Millwall82 Ну и правильно, зато воспитанники Спартака с радостью перейдут куда угодно) Дзюба, Погребняк, Самедов, Торбинский, Ловчев не дадут соврать.--------------------------------------------------___________________________________________А Кержаков,Быстров и Денисов подтвердят.
21:02
П_о_в_а_р
foreverCSKAforever Вова Быстров, опять же. Этот спартаковский воспитанник готов был даже на невские берега податься. ------------------------- Возопил.))
20:38
m1shaivanov
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20:23
foreverCSKAforever
Вова Быстров, опять же. Этот спартаковский воспитанник готов был даже на невские берега податься.
19:58
Millwall82
Ну и правильно, зато воспитанники Спартака с радостью перейдут куда угодно) Дзюба, Погребняк, Самедов, Торбинский, Ловчев не дадут соврать.
19:49