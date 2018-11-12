Кононов рассказал, как будет тренировать "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей философии футбола. По его словам, футбол развивается только в том случае, если развивается атака.

– Из современных тренеров образец для вас – Гвардьола?

– Да, он – номер один. Я с ним встречался, беседовал. Еще Клопп и Анчелотти.

– Часто доводится слышать, что романтичный футбол Романцева остался в прошлом. Гвардьола и вы доказываете обратное?

– Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.

Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

– А как же оборона?

– Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.