Кононов рассказал, как будет тренировать "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей философии футбола. По его словам, футбол развивается только в том случае, если развивается атака.
– Из современных тренеров образец для вас – Гвардьола?
– Да, он – номер один. Я с ним встречался, беседовал. Еще Клопп и Анчелотти.
– Часто доводится слышать, что романтичный футбол Романцева остался в прошлом. Гвардьола и вы доказываете обратное?
– Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.
Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.
– А как же оборона?
– Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.
Опрос
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-11-12-oleg_kononov_atakuyushchiy_futbol__igra_smelykh_lyudey/