Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста

В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент “СЭ” Михаил Гончаров.
Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разности и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча "Урал" – "Амкар" (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл – 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.
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29-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Байдачный
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Гончаров
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0:2 – 1 очко
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0:3 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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0:1 – 2 очка
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2:1 – 2 очка
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0:0 – 0 очков
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2:1 – 1 очко
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3:2 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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0:2 – 3 очка
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2:1 – 1 очко
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2:2 – 0 очков
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1:1 – 2 очка
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3:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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Итого
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7 очков
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7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.