Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста

В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент “СЭ” Михаил Гончаров.

Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разнос­ти и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча "Урал" – "Амкар" (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл – 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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