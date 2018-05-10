22:30 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста


В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент “СЭ” Михаил Гончаров.

Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разнос­ти и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча "Урал" – "Амкар" (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл – 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.

29-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Байдачный

Гончаров

СКА-ХАБАРОВСК – КРАСНОДАР – 0:1

0:2 – 1 очко

0:3 – 1 очко

ТОСНО – ДИНАМО – 1:2

1:1 – 0 очков

0:1 – 2 очка

ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ – 1:0

2:1 – 2 очка

0:0 – 0 очков

СПАРТАК – РОСТОВ – 2:0

2:1 – 1 очко

3:2 – 1 очко

УРАЛ – АМКАР – 0:2

1:0 – 0 очков

0:2 – 3 очка

ЦСКА – АРСЕНАЛ – 6:0

2:1 – 1 очко

2:2 – 0 очков

РУБИН – УФА – 0:0

1:1 – 2 очка

3:1 – 0 очков

АНЖИ – АХМАТ – 0:2

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

Итого

7 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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