Кокорин и Мамаев окажутся в общих камерах не позднее следующего понедельника

Бутырский следственный изолятор. Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в СИЗО по решению суда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", когда форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева переведут в общие камеры из карантина столичного СИЗО-2.

Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

- Когда они окажутся в общих камерах?

- В карантине людей содержат не более десяти дней, то есть, не позже, чем в следующий понедельник Кокорин и Мамаев будут переведены оттуда. Но может быть и раньше.

- Были ли какие-то передачи футболистам?

- Пока такой информации нет, может быть, с утра и было что-то. (Игорь Новиков)

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