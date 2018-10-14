В "Крыльях" допускают возможность расторжения контракта с Башкировым и Тигиевым

Игроки "Крыльев Советов" Евгений Башкиров и Георгий Тигиев сегодня были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что Тигиева подозревают в применении амфетамина.

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил, что санкции за эти инциденты могут быть любыми.

- Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение, - приводит слова Шляхтина "Комсомольская правда". - Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта.

В текущем сезоне Башкиров провел 10 матчей за "Крылья Советов", Тигиев - 2.

Все о чемпионате России - здесь