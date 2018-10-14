18:49 14 октября | Футбол — РПЛ

В "Крыльях" допускают возможность расторжения контракта с Башкировым и Тигиевым

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Игроки "Крыльев Советов"  Евгений Башкиров и Георгий Тигиев сегодня были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что Тигиева подозревают в применении амфетамина.

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил, что санкции за эти инциденты могут быть любыми.

- Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение, - приводит слова Шляхтина "Комсомольская правда". - Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта.

В текущем сезоне Башкиров провел 10 матчей за "Крылья Советов", Тигиев - 2.

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https://www.samara.kp.ru/daily/26894.5/3938949/

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