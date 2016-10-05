КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 70 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания комитета по матчам 9-го тура чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. ЦСКА оштрафован за поведение болельщиков в игре с "Ростовом" (0:2) на 70 тысяч рублей.

- Матч "Крылья Советов" - "Анжи". Самарцы за скандирование ненормативной лексики наказаны на 30 тысяч рублей, - сказал Григоряьнц. - "Локомотив" - "Арсенал". За использование болельщиками "Локомотива" пиротехники клуб оштрафован на 50 тысяч. "Ростов" - ЦСКА. Ростовчане за скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафованы на 30 тысяч рублей, ЦСКА за использование и бросание пиротехники - 50 тысяч, за скандирование - 20 тысяч.