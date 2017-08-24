КДК оштрафовал "Спартак" на 260 тысяч по итогам матча с "Локомотивом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 260 тысяч рублей по итогам матча 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:4). Железнодорожники оштрафованы на 60 тысяч.

– По матчу "Спартак" – "Локомотив": болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 60 тысяч рублей, за использование фанатами большого количества пиротехники и бросание на поле – на 200 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – "Локомотив" оштрафован на 20 тысяч за использование болельщиками пиротехники и на 40 тысяч рублей – за скандирование фанатами нецензурной лексики. (Павел ГУРЕВИЧ)