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15:18 | Футбол — РФПЛ

КДК оштрафовал "Спартак" на 260 тысяч по итогам матча с "Локомотивом"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 260 тысяч рублей по итогам матча 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:4). Железнодорожники оштрафованы на 60 тысяч.

– По матчу "Спартак" – "Локомотив": болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 60 тысяч рублей, за использование фанатами большого количества пиротехники и бросание на поле – на 200 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – "Локомотив" оштрафован на 20 тысяч за использование болельщиками пиротехники и на 40 тысяч рублей – за скандирование фанатами нецензурной лексики. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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да, мой учитель

и глушака за симуляцию тоже надо оштрафовать!)

15:26