КДК готов отменить красную карточку Огуде, если получит рекомендации от ККК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц допустил, что красная карточка, полученная полузащитником "Амкара" Фегором Огуде в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), может быть отменена. Такое решение будет принято, если Контрольно-квалификационная комиссия найдет для этого основания.

– КДК вчера во второй половине дня отправил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по поводу отмены красной карточки Огуде, – сказал Григорьянц. – Решение будет озвучено после заседания КДК. Решение будет принято на основе заключения ККК. В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку.

– Почему в таком случае не была отменена красная карточка футболиста "Ахмата" Родолфу?

– Потому что не было соответствующего заключения ККК. Без него мы не можем отменить красную карточку.

Ранее пермский клуб обратился в КДК с просьбой отменить удаление, полученное Огуде. Рефери игры Михаил Вилков также заявил, что он ошибся при вынесении наказания полузащитнику пермяков. (Андрей СИЗЯКИН)