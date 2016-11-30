КДК дисквалифицировал Вернблума на один матч

Сегодня в Доме футбола на Таганке состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором среди прочего рассматривалось "дело Вернблума", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, в первом тайме матча 15-го тура против "Рубина" (0:0) шведский полузащитник ЦСКА ударил локтем Серхио Санчеса, однако эпизод остался без внимания главного арбитра Александра Егорова.

По итогам слушаний КДК вынес вердикт дисквалифицировать Вернблума на один матч, но наказание вступит в силу только в 17-м туре, когда ЦСКА сыграет с "Уралом". Таким образом, шведский хавбек примет участие в сегодняшнем домашнем матче 16-го тура против "Оренбурга".