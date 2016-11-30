16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК дисквалифицировал Вернблума на один матч

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Сегодня в Доме футбола на Таганке состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором среди прочего рассматривалось "дело Вернблума", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, в первом тайме матча 15-го тура против "Рубина" (0:0) шведский полузащитник  ЦСКА ударил локтем Серхио Санчеса, однако эпизод остался без внимания главного арбитра Александра Егорова.

По итогам слушаний КДК вынес вердикт дисквалифицировать Вернблума на один матч, но наказание вступит в силу только в 17-м туре, когда ЦСКА сыграет с "Уралом". Таким образом, шведский хавбек примет участие в сегодняшнем домашнем матче 16-го тура против "Оренбурга".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

что тут можно сказать, Вернбулма беусловно дисквалифицировали)

17:15

spetrov

merniloskut, сопли утри, читать тошно нытье.

17:15

spetrov

kb minsk, Минск, не придумывай. СЭ уже разъяснил возможное развитие ситуации. Никто бы на 4 матча не наказывал. Повторюсь, там вообще сомнительна дисквалификация, поскольку само по себе нарушение достаточно распространенное. Травмы никакой игрок соперника не получил. Тем более почему именно один СЭ тоже пояснял.

17:14

kb minsk

Кто бы сомневался. Был бы игрок другой команды получил бы матча 4 минимум

16:48

merniloskut

Пусть сегодня бьёт да калечит с лёгкой шведской совестью...

16:43

kvadrocopter

Очередной фарс.

16:31

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