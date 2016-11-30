КДК дисквалифицировал Вернблума на один матч

Сегодня в Доме футбола на Таганке состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором среди прочего рассматривалось "дело Вернблума", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, в первом тайме матча 15-го тура против "Рубина" (0:0) шведский полузащитник ЦСКА ударил локтем Серхио Санчеса, однако эпизод остался без внимания главного арбитра Александра Егорова.
По итогам слушаний КДК вынес вердикт дисквалифицировать Вернблума на один матч, но наказание вступит в силу только в 17-м туре, когда ЦСКА сыграет с "Уралом". Таким образом, шведский хавбек примет участие в сегодняшнем домашнем матче 16-го тура против "Оренбурга".
shpasic
что тут можно сказать, Вернбулма беусловно дисквалифицировали)
17:15
spetrov
merniloskut, сопли утри, читать тошно нытье.
17:15
spetrov
kb minsk, Минск, не придумывай. СЭ уже разъяснил возможное развитие ситуации. Никто бы на 4 матча не наказывал. Повторюсь, там вообще сомнительна дисквалификация, поскольку само по себе нарушение достаточно распространенное. Травмы никакой игрок соперника не получил. Тем более почему именно один СЭ тоже пояснял.
17:14
kb minsk
Кто бы сомневался. Был бы игрок другой команды получил бы матча 4 минимум
16:48
merniloskut
Пусть сегодня бьёт да калечит с лёгкой шведской совестью...
16:43
kvadrocopter
Очередной фарс.
16:31