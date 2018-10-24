16:07 | Футбол — РПЛ

Каррера прибыл на пресс-конференцию и поприветствовал болельщиков

Обсудить
0

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прибыл в здание МИА "Россия Сегодня", где в скором времени должна начаться его пресс-конференция. 54-летний итальянец поприветствовал болельщиков красно-белых, собравшихся возле здания. 

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017. 

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это отставка
Материалы других СМИ
Загрузка...