Массимо Каррера прибыл на пресс-конференцию и поприветствовал болельщиков pic.twitter.com/RmN6m2KiKZ – СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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