Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прибыл в здание МИА "Россия Сегодня", где в скором времени должна начаться его пресс-конференция. 54-летний итальянец поприветствовал болельщиков красно-белых, собравшихся возле здания.
Массимо Каррера прибыл на пресс-конференцию и поприветствовал болельщиков pic.twitter.com/RmN6m2KiKZ– СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.
22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.
В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
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